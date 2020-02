Ralliajakirjanik Evans: mulle ei meeldi, et tuhanded fännid peavad egode kokkpõrke pärast kannatama

Evansi arvamuslugu täispikkuses:

«See on riik, kust on tulnud maailmameistrid Ott Tänak ja Martin Järveoja ning rallilegend Markko Märtin. Riik, mille tuhanded fännid on maailma kõige pühendunumad ning kus korraldati parimat rallit väljaspool WRC-sarja,» kirjutas Evans.

«Andke neile aega. WRC promotsiooniralliks tõusnud Rally Estonia oleks peagi liitunud rallimaailma hinnatuima võistluskalendriga.

Või vähemalt nii me arvasime. Arvasime senikaua, kuni sealne rahvas võttis üles relva ja tulistas endale jalga - kui mitte isegi mõlemasse jalga korraga. Päris uskumatu.»

«Eelmisel nädalal ühe eestlasega rääkides selgus, et õhus on ohumärgid, aga kriisi ei paistnud. Need arutelud pidid vilja kandma ning jõudma ühise lahenduseni. Mulle öeldi: «Ära ole rumal. Rally Estonia tuleb 2020. aastal suurem ja parem ning teeb järgmise sammu MM-sarja suunas.»

«Aga nüüd? See on tühistatud.»

«Üksmeelt ei leitud ja läbirääkimised jooksid liiva. Eestlaste süda sai murtud ning Tänakut, Märtinit ja teisi kiireid kangelasi nad enda kodumaal ei näe. »

«Kuidas see küll nii läks?»

«Olen rääkinud mõlema osapoolega. Ralli pealiku ja endise WRC sõitja Urmo sõnul tahab Eesti autospordiliit tahab üritust kõrgelt maksustada, et panna see raha järgmise Aava, Märtini või Tänaku sündi. Aava mõistab, aga ta lihtsalt ei taha, et see number oleks 4%.»

«Ning EAL-i juhatuse liige Janis Kaal mõistab Aava frustratsiooni.»

«Ja mõlemal on õigus. Aaval on õigus, et sellest protsendist polnud EAL-iga lepingus juttu. Ning raske on vastu vaielda alaliidu soovile Rally Estoniast kasu lõigata, et ala edasi arendada. Aava nõustub sellega ja on varem lubanud toetada autospordi liitu rohkem kui 20 000 euroga.»

«Ja siis on veel Oleg Gross - pikaaegne Rally Estonia toetaja ja EAL-i juhatuse liige -, kes on valmis maksma EAL-ile 100 000 eurot, et üritust elus hoida.»

«Pean tunnistama, et sellest asjast ma aru ei saa. Ma mõistan Aava põhimõtet, et talle ei räägitud sellest kuni viimase minutini. Aga ikkagi, kui keegi tahab päeva päästa, väärib see vähemalt vestlust.»

«Mind väga kurvastab, et me oleme kaotanud ühe suurepärase ralli. Ma pidin sinna eelmisel aastal minema, kuid ei saanud. Aga rallit külastanud kolleegid rääkisid Aavast ja tema tiimi saavutustest suurima tunnustusega. Vaatame asjadele ausalt otsa - Tänakut ja Märtinit ei ole kerge rõõmustada, aga nad mõlemad naasid sellelt ürituselt suure naeratusega.»

«Eesti ja Eesti rallifännid väärivad enamat. Ma ei tunne otsuse taga olevaid inimesi piisavalt, et hinnangut anda, aga ma mulle ei meeldi, et tuhanded ja tuhanded fännid peavad egode kokkpõrke pärast kannatama. Aava ja Kaal näivad mulle ratsionaalsete inimestena ja loodame, et nad leiavad veel lahenduse.»

«Rally Estonia kõige suurem mootorispordiüritus piirkonnas. Aga Rally Estonia ei ole suurem kui rallisport Eestis.»

«Eesti valitsus on rallit näinud väärt investeeringuna, kuid millise sõnumi me peaminister Jüri Ratasele ja tema valitsusele saadame, kui me ei suuda oma maja korras hoida ja eraldatud raha otstarbekalt kasutada?»