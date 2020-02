Ott Tänak tunnustas MM-sarja liidrit: ta väärib seda seisu

Evans tegi sel aastal enda karjääris suure muutuse, vahetades M-Spordi Toyota rallimeeskonna vastu. Tiimivahetus on 31-aastasele rallimehele igatahes hästi mõjunud, sest pärast kahte esimest etappi on ta WRC sarja üldliider.

«Ta on olnud kogu aeg kõva töötegija. Tegin temaga M-Spordis koos teste ning nägin, kuidas ta iga detaili kallal töötab. Kindlasti väärib ta praegust seisu,» sõnas eestlane ralliportaalile Dirtfish.

Tänaku sõnul lõikab Evans kasu ka tiimivahetusest, sest tehasemeeskonnas sõitmine on midagi muud Fordi toetatavast M-Spordist. «Ta väärib, et saab sõita väga hea toega tehasetiimis. See tuleb tema elu lihtsamaks ja tuleb ka üldiselt talle ainult kasuks,» hindas valitsev maailmameister.