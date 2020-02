Video ⟩ Suurepärase hüppe teinud Kristjan Ilves viskas nalja: võib-olla võtan Norra kodakondsuse

«Läks oodatust paremini,» alustas heatujuline Ilves. «Tunne on võrreldes eelmise MK-etapiga Trondheimis palju parem. Mulle visati juba Norra müts ka pähe, võib-olla on kodakondsuse vahetus ees, eks ole näha. Aga hoidke pöialt ja näeme juba pühapäeval!»

23-aastasel Ilvesel on pool käimasolevast hooajast vigastuse tõttu vahele jäänud. Tema kaukas on 42 MK-punkti, mis annab 32. koha. Riiberil on koos tervelt 1460 silma.