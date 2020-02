Koolisõitjad sattusid Eesti esimesest e-võistlusest elevusse

Video teel tehtavate võistluste formaat sai alguse Indiast. 2013. aastal otsustas mees nimega Kapil Modi, kes on ka ise koolisõidus Indiat esindanud, et iga ratsanik peab saama võimaluse võistlemiseks. Modi eesmärgiks on viia koolisõit massidesse ja kasvatada ala populaarsust Indias. Sellest kujunes välja rahvusvaheline projekt nimega International Dressage Development League, kus ratsanikud said end proovile panna rahvusvahelises konkurentsis olenemata sellest, kus riigis nad asusid. Projekti elluviimisel oli talle abiks FEI 4* koolisõidu kohtunik ja Eesti Ratsaspordi Liidu koolisõidu mänedžer Eva-Maria Vint-Warmington, kes ise IDDL projektis konsultandi, kohtuniku ning ka kohaliku võistluste korraldajana kaasa lööb.