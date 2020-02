Nõmme Kalju sõlmis Eesti klubijalgpallis rekordilise lepingu

Kalju ja Pafi allkirjastatud koostööleping on sõlmitud kuni 2023. aasta lõpuni ning lepingu väärtuseks on kokku 340 000 eurot. Järgnevail aastal kaunistab Pafi logo suurelt Kalju võistkondade särke ja staadioneid, vahendab võistkonna kodulehekülg .

Paf Eesti juhi Allar Levandi sõnul on koostöö näol tegemist firma jaoks olulise võimalusega tõsta enda nähtavust jalgpallis. «Oleme Pafiga otsinud sobivat väljundit juba aastaid ning lõpuks selle ka leidnud. Kalju on meie jaoks väga loogiline valik, sest klubi mõttemaailm kattub Pafi arusaamadega sponsorlusest täielikult.

Nagu öeldakse, et äri on inimesed ja seda oleme ka leidnud. Inimesed, kes teevad oma tööd säravate silmade ja avatud mõttemaailmaga. Edu meile kõigile,» lausus Levandi.

Eeskujud on jalgpallis alati väga tähtsal kohal ning tulevikus saavad Kalju oma kasvandikud teha ajalugu just meie esindusmeeskonnas, kuid selleks peame suutma oma sportliku taset toetajate abiga tõsta,» kommenteeris Kalju president Kuno Tehva.

«Mõistagi teeb mulle rõõmu fakt, et Kalju mängusärgist on välja kujunenud atraktiivne reklaamväljund nii Eesti kui ka rahvusvahelisel tasandil ning mul on hea meel, et meie pühendumist jalgpalli arendamisel märgatakse ja ollakse valmis seda toetama. Olen kindel, et Pafi abiga suudame teha veel ühe tõsise sammu edasi nii sportlikus kui ka turunduslikus plaanis,» lisas ta.