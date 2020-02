NBA staaride lahkheli: Harden kritiseeris kreeklasest superstaari, kelle mäng «ei nõua oskusi»

Kahe mehe lahkheli sai alguse Tähtede mängu koosseisude valikul, kui Antetokounmpo võttis oma tiimi Boston Celticsi tagamehe Kemba Walkeri. Kui kreeklaselt küsiti, miks ta ei valinud Hardenit, vastas eurooplane, et ta tahtis kedagi, kes oleks nõus palli söötma, viidates nii isekusele, milles jänkit palju süüdistatakse.

ESPNile intervjuu andnud Harden märkis, et keskmiselt on ta sel hooajal andnud rohkem resultatiivseid passe kui Antetokounmpo. Pilk statistikasse toetab ameeriklast: Houston Rocketsi täht on andnud 7,3 korvisöötu kohtumise kohta, Bucksi mehe vastav näit on 5,8.

Rocketsi tegevjuht Daryl Morey sõnas hiljuti, et Harden ei teeni piisavalt tunnustust. «Kui mu karjäär on läbi, hinnatakse mind rohkem. Tahaksin, et saaksin lihtsalt joosta, olla 211 cm pikkune ja pealt panna. Selleks pole vaja mingisuguseid oskusi,» viitas ta Antetokounmpole. «Ma pean õppima korvpalli mängima. Eelistan seda varianti.»

Harden on sel hooajal püstitanud vägevaid individuaalseid numbreid - ta on keskmiselt toonud tervelt 35,2 punkti. Antetokounmpo arvel on 29,7 silma ja 13,7 lauapalli.