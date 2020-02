Itaalia jalgpalliklubi pandi terve meeskonnaga karantiini

Klubi teatas eilses avalduses, et lisaks kolmele jalgpallurile on haigestunud ka üks personaliliige.

«Hetkel on nakatunud neli inimest: kolm jalgpallurit ja üks ametnik», teatas Siena klubi avalduses. «Esimene nakatunu oli noormängija, kes hakkas eelmisel nädala laupäeval kurtma peavalu ja palavikku, kui olime võõrsilmängul. Teine mängija on hetkel isolatsioonis kodus ja tal pole hetkel haigusele iseloomulikud sümptomid. Kolmas mängija on kerge palavikuga samuti kodus. Neljas isik on klubi ametnik, kes toimetati kiirabiga Siena haiglasse.»