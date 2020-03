VIDEO ⟩ Tänaku tiimikaaslane tabas Portugalis peetud rallil hulljulget pealtvaatajat

Kuigi Tänak Fafe rallil lõpuni ei jõudnud, tunnistas ta, et testvõistlus läks kindlasti asja ette. «Kasutasime seda nädalalõppu, et olla rohkem autos ja saada kilomeetreid enne tulevaid kruusarallisid. Alati on tore osaleda sellisel populaarsel rallil ja ikoonilistel kiiruskatsetel, mis on meile tuttavad Portugali rallilt,» rääkis Tänak Hyundai pressiteenistusele.