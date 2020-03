VIDEO ⟩ Tallinna Suusamaratonil võidutsenud Ränkel: hea pingutus enne MK-etappi Nove Mestos

Kui veel kolmapäeval ei teadnud ka korraldajad ise, et maraton peetud saab, siis hoolimata asjaolust, et maratoni toimumine hõigati välja alles neljapäeval, kogunes pühapäeval Kõrvemaale sellegipoolest arvestatav hulk õnnelikke suusasõpru, keda ei heidutanud ka asjaolu, et nii mõnelgi suusasõbral oli sel talvel suusakilomeetrite arve alles avamata.

«Hea oli näha rajalt tulevaid rõõmsaid nägusid ning südame tegi härdaks, kui osalejatelt kiidusõnu ja õlale patsutusi saime. Tänati, et selline hulljulge ettevõtmine nii lühikese ajaga ära tehti. Paraku on meie Eesti talved sellised, kus otsustada tuleb käigu pealt ning selline osalejate arv näitab, et mõnepäevasest etteteatamisest hoolimata leiavad suusatajad ikka oma päevakavas aja, et rajale jõuda. Tänud kõigile osalejatele – nii suurtele kui väikestele. Tänud korraldustiimile, kes selle ürituse toimumise üldse võimalikuks tegi. Eriti suured tänud viiele mehele, kes selle päeva eriliseks muutsid. Need on mehed, kes on alati kohal ja osa võtnud kõikidest Estoloppeti maratonidest.»