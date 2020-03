VIDEO ⟩ Beckhami jalgpalliklubi kaotas Vela iluväravast MLSi avamängu

Beckham kirjutas pärast mängu sotsiaalmeedias: «Täna oli meie klubile väga suur hetk ja meeskond tegi meid uhkeks. See on olnud pikk teekond, kuid see on alles algus. Peame olema väga uhked selle üle, kui kaugele oleme jõudnud. Meid ootavad ees põnevad ajad.»