Laskesuusatamise MK-etapp Nove Mestos on pealtvaatajatele suletud

«Tšehhi ametivõimud otsustasid, et Nove Mestos toimuv MK-etapp on pealtvaatajatele suletud,» seisab IBU pressiteates. «Meil on kahju, et selle aasta üritust ei jälgi 100 000 pealtvaatajat, kes annavad meie sportlastele erakordse elamuse.»