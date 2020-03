Fotod ⟩ Toyota uus ralliauto pääses esimest korda kruusale

Test toimus Hispaanias ning taas oli rooli taga endine Toyota tehasetiimi sõitja Hänninen, kes on ka osav kaardilugeja. Töötas ta ju tänavusel Rootsi MM-etapil Jari-Matti Latvala paarimehena.

GR Yaris WRCd on rahvusvahelise rallimeedia teatel testitud nüüd kolm päeva. Küllap pääseb masin varsti ka asfaldile, usutavasti jätkab auto katsetamist 38-aastane Hänninen.

Praegune tänavasõiduauto Yaris kaob peagi müügilettidelt ning Toyota toob selle asemel turule uue neljaveolise GR Yarise. Et ralli MM-sari on tehastele turundushoovaks, soovitakse järgmise aasta WRC-auto ehitada just uue neljarattalise kerele.