Ta arvab, et olümpiamängude norm (8350 punkti) on praegu jõukohane neljale Eesti kümnevõistlejale. «See on väga kõrge summa ja selle tegemine ei ole üldse lihtne. Paberi peal on rohkemad võimelised, aga kokku panemine on teine teema. Usun, et normi teeb täis kolm meest, võib-olla ka neli,» sõnas 2017. aasta MMil esimesena medalita jäänud mees.