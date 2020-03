Jaapani olümpiaminister: lepingu järgi saaks olümpia toimuda ka aasta lõpus

Hashimoto sõnul on Jaapani ja Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) lepingus kirjas, et olümpiamängud tuleb korraldada 2020. aasta sees. Selline sõnastus jätab tõlgendamisruumi, et olümpiamängud saaks pidada ka aasta hilisemas pooles.