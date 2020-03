Otsepilt ja -blogi ⟩ Saaremaa võitleb, kuid avageim kuulus Milano võistkonnale

Enne mängu:

Koroonaviiruse puhangu tõttu jäeti eelmisel nädalal Itaalias toimuma pidanud seeria avamäng ära ja klubid leppisid kokku, et mõlemad kohtumised toimuvad Kuressaares. Teine matš peetakse juba homme kell 18.

Saaremaa oli kaheksandikfinaalis parem 11-kordsest Hispaania meistrist Almeria Unicajast, Milano lülitas konkurentsist Horvaatia klubi Kaštela Mladosti Ribola.

2010. aastal asutatud Milano klubi pääses esmakordselt Itaalia kõrgliigasse hooajal 2014/2015. Hetkel hoitakse Itaalia liigas 5. positsiooni, möödunud hooajal lõpetati samal kohal, kirjutab volley.ee.

Milano meeskond on väga hästi komplekteeritud. Diagonaalründaja kohal mängib Hollandi koondise rünnakuliider Nimir Abdel-Aziz, tema vahetusmees on sakslane Linus Weber. Nurgaründajatest on lisaks itaallasele Fabricio Gironile palgatud mitu leegionäri: Serbia koondislane Nemanja Petric, Prantsusmaa koondislane Trevor Clevenot ning tema kaasmaalane Luka Basic. Tempo osakonnas toimetavad Aimone Allettile ja Matteo Pianole, lisaks kohalikele on abiks Sloveenia koondislane Jan Kozamernik ja Serbiat esindav Aleksandar Okolic. Meeskonna rünnakuid juhib peamiselt itaallane Riccardo Sbertoli.

Saaremaa peatreener Ioannis Kalmazidis matši eel: «Mängijad on terved ja valmis. Credit24 Meistriliiga veerandfinaalseeria Jelgavaga pole küll parim võimalik ettevalmistus euromängudeks, aga seda me muuta ei saa. Itaalia liigas mängiv Milano saab iganädalaselt väga kõrgel tasemel matše, see on teine maailm kui meil siin. Olen realist: kui Milano näitab oma parimat mängu, läheb väga raskeks. Aga kui nad päris 100-protsendiliselt ei tegutse, ja meie oleme oma parimal tasemel, siis on lootust. Kahtlemata läheme neile kohtumistele suure motivatsiooniga ja püüame endast kõik anda. Muidugi on mul hea meel, et saame mõlemad kohtumised pidada Kuressaares ja oma fännide suurt tuge nautida.»