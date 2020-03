Tokyo olümpiast unistanud ratsutaja jäi kukkudes hobuse alla ja suri

33aastane Morel ja tema hobune Kerry On olid parasjagu võistlemas, kui asjad nihu läksid. Kanadalanna ustav ratsu läks liiga agaralt hüppesse, kaotas enda üle kontrolli ja maandus pea ees niimoodi, et naine jäi tema alla. Morel toimetati küll sündmuspaigast kohe haiglasse, kuid arstidel ei õnnestunud tema elu päästa. Paraku tabas sama saatus ka hobust, kes suri veterinaaride hoole all.