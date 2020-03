Cristiano Ronaldo perekonda tabas šokk

65-aastane Dolores Aveiro toimetati haiglasse teisipäeva varahommikul kell viis. Kohaliku väljaande Dnoticiase väitel on nelja lapse ema seisund praeguseks stabiilne, kuid teda ootab järgmise 12 tunni jooksul ees veel palju teste, et kõik kahtlused välistada.

Ronaldo ema on varemgi südameprobleemide tõttu arstide hoole all viibinud. Näiteks on tema veresoontest eemaldatud tromb. Lisaks on proua Aveiro üle kümne aasta võidelnud rinnavähiga.