Therese Johaug teenib suusarajal pea kaks korda rohkem kui parimad mehed

Norra portaali VG arvutuste kohaselt on 31-aastane norralanna tänavu teeninud 238 000 eurot, mida on ligemale kaks korda rohkem kui edukaim meessuusataja.

Naiste arvestuses hoiab Johaugi järel teist kohta Heidi Weng (120 000 eurot), kolmas on venelanna Natalia Neprjajeva (86 000 eurot)

Norra murdmasuusakoondise pealiku Espen Bjervigi sõnul on tegu küll suurte summadega, kuid kui kõrvutada neid teist aladega, ei kannata preemiarahad väga kriitikat. «Kõik sõltub, millega seda võrrelda. Kui kõrvutame seda näiteks jalgpallis ringlevate summadega, on see peenraha,» sõnas ta.