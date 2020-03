Prantsusmaa jalgpallur lõi käed koroonaviiruse epitsentris asuva klubiga

官宣丨埃迪·纳霍尔(Eddy Gnahoré)@eg__5 租借加盟武汉卓尔 Official: Eddy Gnahoré @eg__5 joined us. Welcome to Wuhan. 经双方友好协商,法国球员埃迪·纳霍尔(Eddy Gnahoré)@eg__5 由亚眠足球俱乐部 @amiensscfootball 租借加盟武汉卓尔职业足球俱乐部。 #Wuhan #WuhanZall #WuhanZallFC #csl #chinasuperleague #chinesesuperleague #武汉卓尔 #因为有你卓尔不凡

