Himki leedulasest peatreener: mul ei tekkinud kordagi tunnet, et võiksime Žalgirist võita

«Tuleb tunnistada, et isegi, kui kolmandal veerandajal vahet vähendasime ja lähemale jõudsime, siis ei tekkinud kordagi tunnet, et võiksime võita. Meil jäi alati midagi puudu, neil oli aga pidevalt käik varuks võtta,» tunnistas leedulasest Himki loots Kurtinaitis kohalikule meediale.

Ühtlasi tõusis viimasest 12 mängust üheksa võitnud Kaunase klubi kaheksandaks ehk viimasele play-off´i viivale kohale. Tõsi, täpselt samal pulgal (12 võitu, 15 kaotust) on veel kolm satsi, nende hulgas ka Himki. Muide, võõrsil kaotas Žalgrisi viimastele samuti üheksaga, nii et omavahel ollakse nullis.

Kuigi võõrustajad viskasid eilses võidumängus 95 punkti, peab Jasikevicius võtmeteguriks kaitsemängu: «Tahtsime sihile jõuda läbi kaitse ning suuresti see ka õnnestus. Peame veel detailide kallal vaeva nägema, sest Himki karistas meie eksimused ära. Aga pean mängijaid võitluse eest kiitma. Arvasime mängu eel, et Himkit on raske takistada, aga tuleb välja, et hoopis meie olime üsna pidurdamatud.»