VIDEO ⟩ Aivar Pohlak: eesmärk on Rahvuste liigas grupp võita ja aste kõrgemale tõusta

«Loosimine tõi kaks emotsionaalselt aspekti. Esiteks, me pole nende vastastega viimasel ajal vastamisi juhtunud, mis on kindlasti värskendav. Teiseks, nad mängisid eelmisel korral D-tasandil edukalt, Gruusia ja Põhja-Makedoonia võitsid, Armeenia oli Põhja-Makedoonia järel teine. Need on tõusvad võistkonnad,» arutles Pohlak jalgpalliliidule antud intervjuus.