Jürgen Klopp Liverpooli mõõnast: ärge meie pärast muretsege

«Watfordi mängus tundsin muret, sest mängisime halvasti. Chelsea vastu tegime hea esituse, aga sellest ei piisanud,» arutles Klopp Briti meedia vahendusel. «Viimases matšis meeldisid mulle väga palju asjad. Teame, et peame paremaks minema. Asi on vaid meis endis, mitte saatuses või milleski muus.»

Sakslasest juhendaja rõhutab, et nad ei saanudki oodata, et kogu hooaeg vaid lepase reega läheb. Tagasilöögid on paratamatud ning nendega tuleb hakkama saada. Klopp kinnitab, et Liverpooli pärast pole vaja muretseda.