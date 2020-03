Eesti ringrajasõitja jätkab Aasias Audi esindusnäona

Audi Sport Aasia direktor Martin Kuehl: «Eelmisel hooajal moodustasid Martin ja Weiron koos tugeva löögirusika igal etapil. Koos Audi Sport Asia Team Absolute’iga on neil olemas kõik vajalik, et võidelda tänavu tiitli eest.»

Rump on üks väheseid, kes on võistelnud igal GT World Challenge Asia etapil sarja loomisest 2017. aastal. 23-aastane eestlane on poodiumikohtade peale kihutanud siiani igal hooajal ning tänavu on eesmärgiks parandada kahe aasta tagust üldarvestuse neljandat kohta, mille ta sõitis välja koos Franky Chengiga.