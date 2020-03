Uue tippmargi püstitanud eestlane on Tallinna MMil medalikonkurentsis

Eelviimasena jääle läinud Selevko lausus uisuliidu pressiteate vahendusel, et on tänase esitusega rahul: «Mul on hea meel, et tegin hea soorituse, kuigi väikest parandamisruumi oleks mõnes kohas olnud. Kodune tugi aitas täna ega olnud liigse pinge allikaks. See on minu viimane võimalus juuniorite konkurentsis võistelda ja seda enam tahtsin täna hästi sõita.»