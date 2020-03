Adamo: meie autol on üks spetsiifiline probleem

Teadupärast on kiiretel rallidel eelis olnud Toyotal, mida tõestas ka Rootsi etapp, mille võitis Elfyn Evans Ott Tänaku ees. Küsimusele, kas Adamo on valmis ka Soomes teise kohaga leppima, vastas itaallane eitavalt.

Adamo hinnangul pole Hyundai probleem mitte kiiretes teedes, vaid lahtises kruusas. «Eelmisel aastal Suurbritannias polnud me väga konkurentsis. Me polnud küll halvad, aga me polnud ka tipus. Praegu seisame silmitsi sarnase probleemiga, mis oli Suurbritannias,» ütles Adamo DirtFishile.