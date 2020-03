Adamo tegi talle omase torke Mäkineni pihta

Järgmisel nädalal sõidetaval Mehhiko MM-rallil istub Hyundai rooli sellel hooajal juba viies erinev piloot. Kui Thierry Neuville ja Ott Tänak teevad kaasa terve hooaja, siis Sebastien Loeb, Craig Breen ja Dani Sordo jagavad omavahel kolmandat autot. Esimesed kaks sõitsid vastavalt Montes ja Rootsis, Mehhikos teeb hooaja avastardi Sordo.

Adamo käekiri võib eriti kasulikuks osutuda just Mehhikos. Tegu on kuumades tingimustes sõidetava kruusaralliga, kus stardipositsioonil on tähtis roll. Sordo, kellel MM-sarja punkte pole, saab avapäevale startida WRC meestest viimasel ehk parimal positsioonil.

Toyota tiimiboss Tommi Mäkinen ütles Soome meediale, et ta pole kindel, kas Adamo taktikalised lükked just kõige sportlikumad on. «See on hullumeelne. Nii on võimalik mänge mängida oma äranägemise järgi,» ütles Mäkinen.

Kui DirtFishi ralliportaal Mäkinenilt samal teemal kommentaari küsis, oli neljakordne maailmameister juba veidi pehmem. «Olen kindel, et MM-sarjas tuleb põnev heitlus. Nii Monte kui Rootsi rallid on veidi teistsugused. Järgmised rallid on rohkem sarnased. Eks näis, kas ka Hyundai hakkab regulaarsemat koosseisu kasutama.»

Portaal pöördus ka Adamo poole, kes ei soostunud pikemalt teemat arutama. «Tundub, et Tommil on rohkem vaba aega minu otsuseid kommenteerida, kui minul vaba aega tema kommentaaridele mõelda,» ütles itaallane.

M-Spordi pealik Richard Millener ütles aga, et kui meeskonna eelarve lubaks, käituks ta Adamo mustri järgi. «Minul sõitjate vahetamisega suurt probleemi pole. See lisab põnevust ning teeksin tema positsioonis sama.»