TÄNA OTSEPILT ⟩ Kas Tartu Ülikool alistab lõunanaabrid ja pääseb finaali?

Senistes Balti liiga mängudes on Tartu naiskonnale enim punkte toonud Kadi Kalm, kes on 249 silmaga liiga kuues skooritegija. 336 punktiga paikneb esikohal Riia võistkonna liider Marta Kamelija Levinska.

Tartu Ülikool/Bigbanki juhendaja Kristjan Kaisi sõnul saab nädalavahetusel otsustavaks see, kes on vaimselt tugevam. «Kuna finaalturniiril mängivad võistkonnad on tasemelt väga võrdsed, saab määravaks, kes enda mängu paremini käima saab ja vähem lihtvigu teeb. Kindlasti ei saa alahinnata ka vaimset valmisolekut turniiriks, sest võrdsete vastasseisus võib määravaks saada iga punkt,» lausus Kais.