Saaremaa Võrkpalliklubi president Alt: selliste mängude pärast tasubki seda asja ajada

Itaalia võrkpalliliiga viienda koha meeskonna murdmine käib saarlase sõnul Eesti klubidele veel üle jõu. «Eks natuke palju olnuks tahta, et me siit mänguvõidu kätte saanuks. Aga kui õnnestub üks geim võita, tekib alati mõte, et ehk võiks teine ja kolmas ka ära tulla. Aga täna oli põhiline ikkagi see, et mehed võitlesid, mäng oli ilus ja rahvas sai piletiraha eest tõelise elamuse.»