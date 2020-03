Tänak Mehhiko rallist: peame oma hea lähtekoha ära kasutama

Järgmisel nädalal sõidetavaks Mehhiko ralliks, mis avab MM-sarjas kruusahooaja, valmistus saarlane Lõuna-Hispaanias ja Portugalis. Esimeses tegi ta testi, teises osales kohalike meistrivõistluste avaetapil.

«Tunne on pärast testi hea,» ütles Mehhikos mullu teine olnud Tänak. «Samas teame, et on kohti, kus võiksime paremad olla. Teame, et oleme võimelised tugevamaks saama.»

Tänak lisas, et enne Hispaanias toimunud testi polnud tal aimugi, milline võiks Hyundai kruusal olla. «Hea asi on, et õpin kogu aeg ning kohanen autoga üha rohkem.»

MM-sarja üldarvestuses on Tänak 20 punktiga kuues, Elfyn Evansil ja Thierry Neuville'il on koos 42 silma. Mehhikos on parem tagantpoolt startida, sest esimesed autod puhastavad rada.

«Stardipositsioon on hea,» lausus eestlane. «Samas on meie selja taga kiired mehed, kellel on isegi parem lähtekoht. Katsed muutuvad iga autoga üha kiiremaks. Peame oma positsiooni ära kasutama.»