Täna otsepilt ⟩ Saarlased lähevad palliplatsile formaalsust vormistama

Saaremaa peatreener Ioannis Kalmazidis tõdes, et kuigi varasemalt on jõudude vahekord selge olnud, vastast ei alahinnata. “Oleme neid küll kindlalt võitnud, aga see on ajalugu ja peame veerandfinaalis olema keskendunud. Need on hooaja olulisemad mängud ja paberil parem olemine ei too võitu. Muidugi usun, et meil on parem võistkond, aga asjad tuleb ikkagi väljakul ära lahendada,” rääkis juhendaja.