Ogier annab tormihoiatuse: tunnen end Toyotaga üha mugavamalt

Prantslane on Mehhikos sõitnud 11 korda ning noppinud tervelt viis võitu. Sealjuures on tänavuseks Toyotasse siirdunud suurmeister olnud parim kahel viimasel aastal.

Et Mehhikoks valmistuda, testis Ogier autot kaks päeva Hispaanias. «Arvan, et esimene tunnetus autoga kruusal on tõeliselt hea. Pärast kahte rallit, kus meil on olnud korralik kiirus, kuid me pole võitnud, on esikoht nüüd kindel eesmärk.»