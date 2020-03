Astana või Kalev/Cramo, kumb jääb peale?

Enne mängu:



Naistepäeval ehk 8. märtsil sõidab Kalev/Cramo meeskond Kasahstani pealinna Nur-Sultani, kus kohtub kohaliku Astana meeskonnaga. Tegemist on Kalevi play-off lootusi silmas pidades äärmiselt olulise kohtumisega. Hetkel ollakse langenud turniiritabelis 11. kohale, aga võidu puhul on võimalik tõusta kindlalt play-offi konkurentsi tagasi ning ühtlasi praegu kuuendal kohal olevast Astanast mööda. Kaotuse puhul aga libiseb play-off koht veel tubli sammu võrra kaugemale.

Kasahstani pealinn ristiti Nur-Sultaniks aastajagu tagasi. Varem Astanana tuntud linn sai uue nime pikaaegse riigi presidendi Nursultan Nazarbajevi järgi. Pealinnaks sai nimetatud koht aga alles 1997. aastal Almatõ asemel. Pealinn koliti riigi keskele seetõttu, et Almatõ asub praktiliselt Kõrgõztani piiri ääres ning väga lähedal ka Tadžikistanile ja Hiinale. Hetkel elab kasahhide pealinnas veidi üle miljoni inimese. Korvpallimeeskond aga jätkab endiselt Astana nime all.

Kodus kohtus Kalev/Cramo Astanaga eelmise aasta novembri lõpus ning saadi tähtis 84:76 võit. Tookord olid suurepärases hoos Kyle Vinales ja Janari Jõesaar. Esimene neist kogus 23 punkti, 8 lauapalli ja 7 resultatiivset söötu ning teine 21 punkti ja 8 lauapalli. Vastastest oli resultatiivseim Malcolm Hill 22 punktiga, Isaiah Whitehead lisas 15 punkti, 5 lauapalli ja 4 söötu. Korvi all võimutses aga Dušan Ristic, kelle arvele jäi 14 punkti ja 10 lauapalli.

Lisaks VTB liigale mängib Astana Kasahstani meistrisarja, kus osaleb üksnes kuus meeskonda. Põhihooaeg võideti kindlalt, kui 19 võidu kõrvale kogunes ainult üks kaotus. Ülimalt tihedas VTB liiga tabelis ollakse 7 võidu ja 10 kaotusega kuuendal kohal.

Astana meeskond tugineb VTB liigas põhiliselt kuuele välismängijale, kohalikest mängijatest teenib stabiilselt arvestatavat mänguaega üksnes 205 cm pikkune ääremängija Aleksandr Žigulin. Võrreldes viimase mänguga Kalev/Cramo vastu on meeskonnas toimunud välismängijate osas mõned vangerdused. Lahkunud on Isaiah Whitehead ja Coty Clarke ning lisandunud kaks tagamängijat – 185 cm pikkune James Florence ja 193 cm pikkune Stephen Holt. Lisaks ka 201cm pikkune ääremängija Jeffrey Crockett.

Meeskonna suurim korvikütt on 198 cm pikkune ääremängija Malcolm Hill, kes on keskmiselt visanud 20,4 punkti mängus, mis on kogu liiga paremuselt teine näitaja. Lisaks on tema arvele kogunenud 4,1 lauapalli ja 3,5 resultatiivset söötu. Liidrite hulka kuuluvad ka 214 cm pikkune keskmängija Dušan Ristic, kes on kogunud keskmiselt 15,6 punkti ja 10,8 lauapalli ning 188 cm pikkune mängujuht Jeremiah Hill, kes on mängust visanud 13 punkti, võtnud 3,8 lauapalli ja jaganud kaaslastele 5,9 tulemuslikku söötu. Sisuliselt ilma keskmängijata mängivale Kalev/Cramole võib kujuneda suurimaks väljakutseks just liiga parima lauavõitleja Ristici pidurdamine.

Kalev/Cramo on hetkel turniiritabelis 7 võidu ja 11 kaotusega langenud 11. kohale. Raskelt Venemaa turneelt koguti ühe võidu kõrvale 4 kaotust. Viimases mängus Unicsi vastu tuli läbi ajada kolme oma tavapärase liidri, Aigars Škele, Kristjan Kitsingu ja Janari Jõesaareta. Mäng kaotati tulemusega 76:87 ning meeskonna parimad olid Kyle Vinales 21 punkti ja 5 korvisööduga ning võrdselt 12 punkti ja 8 lauapalliga Sander Raieste ning Sacha Killeya-Jones. Kerge ei saa olema ka mäng Astanas, kuna kasahhid on tuntud selle poolest, et esinevad kodus oluliselt paremini kui võõrsil. Seejärel on tulemas kolm kodumängu järjest.

Kalev/Cramo selle hooaja resultatiivseim on olnud Kyle Vinales 17,6 punktiga mängu kohta. Samuti on Vinales meeskonna parim sööduandja 4,4 korvisööduga. Škele on kogunud 11,9 ja Kitsing 11,7 punkti mängu kohta. Meeskonna parim lauavõitleja on olnud Jõesaar 6,2 lauapalliga, lisaks 10,5 punkti mängust.

Meeskondlikult on Astana väga tugev lauavõitluses, keskmiselt 36,9 lauapalliga mängu kohta ollakse liigas paremuselt neljas meeskond. Samuti tabatakse väga hea protsendiga vabaviskeid (80,3). Kalev/Cramo endiselt meeskondliku statistikaga esirinnas pole, kiita võib vaid vähest pallikaotuste hulka (11,2 mängu kohta) ning ka vabavisete tabavuse üle ei saa väga kurta (78,8%). Samuti on oldud üsna tublid kaitses, keskmiselt on vastastel lubatud visata 84,9 punkti mängus, mis on Astanast (87,9) selgelt parem tulemus. Samal ajal rünnakul on Kalev/Cramo seni olnud liigas selgelt kõige madalama resultatiivsusega (76,3 punkti mängust), Astana on visanud keskmiselt 83,7 punkti mängu kohta.

Astana mänguks peaks kõik mehed taas rivis olemas, sealhulgas ka Aigars Škele, aga lõplik tõde selgub nagu alati alles mängupäeval. Astanasse sõitvasse meeskonda pääses ka kalevlaste kõige värskem täiendus ookeani tagant Tekele Cotton.