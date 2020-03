JÄRELVAADATAV ⟩ Kalev/Cramo sai Kasahstanis raske, kuid ülitähtsa võidu

Meeskonna suurim korvikütt on 198 cm pikkune ääremängija Malcolm Hill, kes on keskmiselt visanud 20,4 punkti mängus, mis on kogu liiga paremuselt teine näitaja. Lisaks on tema arvele kogunenud 4,1 lauapalli ja 3,5 resultatiivset söötu. Liidrite hulka kuuluvad ka 214 cm pikkune keskmängija Dušan Ristic, kes on kogunud keskmiselt 15,6 punkti ja 10,8 lauapalli ning 188 cm pikkune mängujuht Jeremiah Hill, kes on mängust visanud 13 punkti, võtnud 3,8 lauapalli ja jaganud kaaslastele 5,9 tulemuslikku söötu. Sisuliselt ilma keskmängijata mängivale Kalev/Cramole võib kujuneda suurimaks väljakutseks just liiga parima lauavõitleja Ristici pidurdamine.

Kalev/Cramo on hetkel turniiritabelis 7 võidu ja 11 kaotusega langenud 11. kohale. Raskelt Venemaa turneelt koguti ühe võidu kõrvale 4 kaotust. Viimases mängus Unicsi vastu tuli läbi ajada kolme oma tavapärase liidri, Aigars Škele, Kristjan Kitsingu ja Janari Jõesaareta. Mäng kaotati tulemusega 76:87 ning meeskonna parimad olid Kyle Vinales 21 punkti ja 5 korvisööduga ning võrdselt 12 punkti ja 8 lauapalliga Sander Raieste ning Sacha Killeya-Jones. Kerge ei saa olema ka mäng Astanas, kuna kasahhid on tuntud selle poolest, et esinevad kodus oluliselt paremini kui võõrsil. Seejärel on tulemas kolm kodumängu järjest.

Kalev/Cramo selle hooaja resultatiivseim on olnud Kyle Vinales 17,6 punktiga mängu kohta. Samuti on Vinales meeskonna parim sööduandja 4,4 korvisööduga. Škele on kogunud 11,9 ja Kitsing 11,7 punkti mängu kohta. Meeskonna parim lauavõitleja on olnud Jõesaar 6,2 lauapalliga, lisaks 10,5 punkti mängust.

Meeskondlikult on Astana väga tugev lauavõitluses, keskmiselt 36,9 lauapalliga mängu kohta ollakse liigas paremuselt neljas meeskond. Samuti tabatakse väga hea protsendiga vabaviskeid (80,3). Kalev/Cramo endiselt meeskondliku statistikaga esirinnas pole, kiita võib vaid vähest pallikaotuste hulka (11,2 mängu kohta) ning ka vabavisete tabavuse üle ei saa väga kurta (78,8%). Samuti on oldud üsna tublid kaitses, keskmiselt on vastastel lubatud visata 84,9 punkti mängus, mis on Astanast (87,9) selgelt parem tulemus. Samal ajal rünnakul on Kalev/Cramo seni olnud liigas selgelt kõige madalama resultatiivsusega (76,3 punkti mängust), Astana on visanud keskmiselt 83,7 punkti mängu kohta.

Astana mänguks peaks kõik mehed taas rivis olemas, sealhulgas ka Aigars Škele, aga lõplik tõde selgub nagu alati alles mängupäeval. Astanasse sõitvasse meeskonda pääses ka kalevlaste kõige värskem täiendus ookeani tagant Tekele Cotton.