Kalev/Cramo jättis Kasahstani lennates ühe mehe kodumaale

Hea uudis on aga see, et Kaasani Uniksi mängu valuvaigistavate süstide tõttu pingilt jälginud Kristjan Kitsing ja Janari Jõesaar on sel korral rivis ning valmis meeskonda aitama.

Mis mulje ameeriklane siiani on jätnud? «TalTechi mängust ei saa veel suuri järeldusi teha, sest ta reisis siia kaks päeva. Esiti proovis ennast lihtsalt lahti mängida. Aga liigutustest on aru saada, et tegemist on mängumehega,» sõnas Reinbok. «Ta on kogenud mängija ning Euroopas tiirelnud. Lihtsalt tal tuleb meie võistkonna taktikat õppida ja sellega harjuda.»