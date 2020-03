Kimi Räikkönen: üritan teha asju, mis teevad mind õnnelikuks

«Isadus muudab teie ajakava täielikult. Lisaks muretsete palju rohkem. Nad on väikesed lapsed ja vajavad teid,» ütles kahe lapse isa Räikkönen. «Perekond on palju olulisem kui võidusõit. Ma igatsen neid tohutult, kui käin võistlustel. Kõige raskem osa on olla kodust eemal, sest tegelikult tekitab vormel-1 tüdimust, rohkem kui arvata oskate.»

Räikkönen on vormelimaailmas paljude lemmik ja saavutanud fännide seas kultusstaatuse. «Üritan lihtsalt teha neid asju, mis teevad mind õnnelikuks. See on kõige olulisem. Kui olete õnnelikud, aitab see teid teie töös, olgu selleks siis autoga sõitmine või midagi muud. Ma ei tee kunagi midagi seepärast, et kellelegi meeldida,» ütles Räikkönen.