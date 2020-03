Kõige väärtuslikuma mängija auhind pole LeBron Jamesi kunagi motiveerinud

«See pole mind kunagi motiveerinud,» ütles James väljaande ESPN vahendusel. «Tahan olla maailma parim ja hästi mängida – see on mind kogu aeg motiveerinud ja seetõttu olen mõned korrad saanud ka MVP auhinn,» jätkas James.

«Ma ei ole kunagi läinud hooajale vastu ja öelnud, et tahan saada MVP auhinda. Ma olen öelnud, et tahan olla meeskonna MVP, tahan olla maailma parim mängija. See, kuidas ma mängudele lähen ja iga päev oma keha eest hoolitsen, on mulle selle auhinna toonud,» lisas James, kes praegu teenib igapäevaleiba Los Angeles Lakersis.