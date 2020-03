VIDEOMEENUTUS ⟩ Kuidas kohalik õlu Neuville’ile Mehhikos poodiumikoha päästis?

Kui tavaliselt ei käi alkohol ja autosõit kuidagi kokku, siis sedapuhku tuli Neuville’ile appi just nimelt õlu. Esikolmik sai finišis auhinnaks suure pudeli Corona õlut – ikkagi Mehhiko! – ning vedelik kuluski nüüd marjaks ära. Jupphaaval edasi liikudes ja kesvamärjukest radiaatorisse juurde valades jõudis belglane hooldusalasse.

Mehhiko rallil on rohkelt kummalisi asju juhtunud. Kris Meeke elas 2017. aastal üle äreva momendi, kui liidripositsioonil olles sõitis britt ralli viimasel kiiruskatsel rajalt välja autoparki. Ta suutis siiski rajale tagasi saada ja teenis rallivõidu.

Tänavu toimub Mehhiko ralli 12.–15. märtsini. Thierry Neuville on kogunud kahe ralliga 42 punkti ja asub üldarvestuses teisel kohal, sama palju punkte on waleslasel Elfyn Evansil. Ott Tänak on 20 punktiga kuuendal kohal.