Ilvesel on kahju, et hooaeg sai läbi: oleksin tahtnud veel võistelda

Ilves on rahul, et on leidnud hüppemäel kindluse. «Viimaste nädalatega läks hüpe suhteliselt kindlaks. Olen ropult vaeva näinud ja kannatust varunud, et hoovõtt saada stabiilseks. Hakkab jõudma sinnamaale, milleks olen võimeline. Täna polnud õnne. Eile sain heades tingimustes hüpata, täna sain kehvema tuule – niimoodi need vahed tulevad. Aga hüppel polnud viga. Mul on hea meel, et hüpped on stabiilsed.»