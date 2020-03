Takistussõidu Kesk-Euroopa liiga finaal jääb koroonaviiruse tõttu ära

«Otsust, võistlus ära jätta, oli meie jaoks väga raske teha. Meid ajendas seda tegema mure kõigi tervise ja ohutuse pärast. Kuna tegemist on rahvusvahelise võistlusega, võib see riske veelgi suurendada. Kahjuks on sisehooaeg varsti lõppemas, seega polnud võimalust võistlust edasi lükata,» teatati kirjas.

Kesk-Euroopa liiga põhjaregiooni liidrikohal on praegu on Paul Argus, kellel on kogutud 73 punkti. Teisel kohal on sama punktide arvuga lätlane Kristaps Neretnieks. Kolmandat kohta hoiab Venemaa ratsanik Egor Shchibrik 57 punktiga.