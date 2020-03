Kaaberma: Embrichil oli eelmistel võistlustel palju ebaõnne

«Täna oli Ira kindlasti väga heas ja teravas vormis. Tal on olnud palju ebaõnne, kolmel eelmisel võistlusel – Kuubas, Kataris ja Barcelonas – langes välja võitluses otsustavale torkele. Nüüd tõestas Ira edukate matšidega maailma tippude vastu, et tema klass pole kuhugi kadunud. 2017. aasta läks paljuski vigastuse nahka, ta tuli tagasi ja on oma vehkluse uuesti üles leidnud,» kommenteeris Kaaberma. Embrich on karjääri jooksul võitnud 12 tiitlivõistuste medalit.