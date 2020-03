Postimehe korvpalli-podcasti «Mängumehed» kolmandas saates olid Kristo Saagel, Siim Raudlal ja Jarmo Jagomäel luubi all viimase nädala kõige kuumemad teemad ning tulevad matšid.

Juttu tuleb nii koroonaviirusest, Euroliigast, Eesti-Läti liigast kui ka VTB Ühisliigast. Täpsemalt on fookuses Kaunase Žalgirise polariseeriv nädal, Rakvere Tarva mõõna põhjused ja BC Kalev/Cramo edu võtmed.

Mõistagi saavad tähelepanu ka paljud teised, lisaks vaatame ette selle nädala mängudele. Kindel on see, et kevade lähenedes muutub iga matš ja punkt oluliselt kaalukamaks. Põhjalikku analüüsi kuula juba saatest!