Powerstage ⟩ WRC-sarja tuleviku kohal hõljub küsimärk, milles tasub FIA-t usaldada

«Oleme näinud uue Toyota Yarise teste ja nagu Tommi ütles, arvasid nad, et saavad 2022. aastal minna hooajale vastu sisuliselt sama autoga,» viitas Paltser, et Mäkinen lootis värskele Yarisele lihtsalt peale panna hübriidtehnoloogia.

Kruuda on Mäkineniga nõus, et ehkki MM-sari astub uude ajastusse, on turvalisuse kohal üleval tuska valmistav küsimärk. «Meil pole aimugi, mis võivad tagajärjed olla. Saame vaid usaldada Rahvusvahelist autoliitu (FIA), kes teeb selle nimel iga päev tööd, et elektriakud oleksid kaitstud ning need ei valmistaks ohtu sõitjatele ega pealtvaatajatele,» rääkis ta.