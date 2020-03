Euroliiga korvpalllur: paljud mängijad kardavad treeneriga rääkida ja eelistavad sotsiaalmeediat

Varem Kaunase Žalgirisesse kuulunud White'i mänguaeg jäi sel hooajal väikeseks ning see oligi põhjus, miks ta soovis end mujal teostada. Milanos jätkav serblane Vlado Micov ütles kodumaisele portaalile sportklub.rs, et ta ei taha White'i öeldut kommenteerida, kuid lisas oma vaatenurga.

«Igaühel on oma arvamus, eriti sotsiaalmeedia ajastul. Igaüks võib olla õnnelik või õnnetu, kõigil on õigus oma olukorda kommenteerida. Suurem osa teeb seda sotsiaalmeedia kaudu, sest nad ei pruugi olla piisavalt tugevad, ütlemaks oma mõtteid treenerile või peamänedžerile otse välja. On võimatu, et terve koosseis korraga õnnelik oleks. Elu on niisugune,» rääkis Ettore Messina käe all Euroliigas keskmiselt 28 minutit mänguaega saav Micov.