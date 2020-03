Koroonaviirus on paisunud nii priskeks, et ka Postimehe spordipodcast «Kehakultuur» ei saa sellest üle ega ümber. Just seetõttu kutsusid ajakirjanikud Henry Lääne ja Karl Juhkami endale külla spordibioloog Kristjan Pordi.

Vestluse käigus üritati täpsemalt aru saada koroonaviiruse mõjust spordimaailmale. Kas tühjade tribüünide ees võistlemine on mõistlik samm? Kas üle-Euroopa toimuv jalgpalli EM on lihtsalt katastroof, mis hüüab tulles? Kas Tokyo olümpiamängud üldse toimuvad?

«Tokyo olümpia toimumine on 50-50. Zika viirus ohustas ka Rio mänge, kuid ära need ei jäänud. Keegi ei taha mingi hinna eest nii erakordselt suurt kultuurisündmust ära jätta ja see peab olema äärmiselt suur risk,» sõnas Port ja lisas, et on üksikuid märke, mis viitavad, et lahendus võib saabuda kiiremini, kui inimesed arvavad.