Kuidas valmistusid meeskonnad uueks ralliks peale poolikuks jäänud Rootsi «talve»rallit? Millised on alati ohte pakkuva Mehhiko ralli suurimad väljakutsed? Kuidas läheb Ott Tänakul? Arutluse all on need ja mitmed teised põnevad teemad.