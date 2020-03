Täna otsepilt ⟩ Kalev/Cramo mängib kodumängu Ühisliiga kolmanda meeskonna vastu suletud tribüünide ees

Mängu eelvaade (bckalev.ee)

Võõrsil kohtus Kalev/Cramo meeskond Kubaniga eelmise aasta 17. novembril ning siis saadi kindel 63:87 kaotus. Kalevlaste parim oli tookord Kyle Vinales 15 punkti, 6 lauapalli ja 4 resultatiivse sööduga. Kahekohalise punktisumma sai veel kirja Aigars Škele, kes viskas 12 punkti. Vastastest oli täpseim Johnny O’Bryant 21 punktiga, Mindaugas Kuzminskas lisas 15, Sam Dekker 13 ning Will Cummings 12 punkti. Tookord paistsid Krasnodari mehed silma hea visketabavusega (lähivisked 62% ning kaugvisked 42%) ja võitsid ka lauavõitluse (35:28).

Lisaks VTB liigale mängis Lokomotiv-Kuban sellel hooajal ka Eurocup sarjas. Paraku üsna raskest alagrupist edasi ei pääsetud ning jäädi 4 võidu ja 6 kaotusega Veneetsia Umana Reyeri, Belgradi Partizani, Bursa Tofase ja Vilniuse Lietuvos Rytase järel viiendale kohale. VTB liiga tabelis ollakse aga 13 võidu ja 6 kaotusega kolmandal kohal. Viimased kaks mängu on sealjuures kaotatud – lisaks Moskva CSKA-le jäädi üllatuslikult alla ka Nižni Novgorodi võistkonnale. Enne seda saadi aga lausa kaheksa võitu järjest.

Lokomotiv-Kuban toetub eelkõige kaheksa mehe panusele, kelle hulgas on neli USA päritolu leegionäri, kaks Leedu korvpallurit ning kaks Venemaa koondislast (Vitali Fridzon ja Dmitri Kulagin). Meeskonna suurim punktitooja on olnud 206 cm pikkune ja 120 kg raskune keskmängija Johnny O’Bryant, kes on kogunud keskmiselt 16,6 punkti ja 5,7 lauapalli mängust. Teise liidrina saab välja tuua 205 cm pikkuse leedulasest ääremängija Mindaugas Kuzminskase, kelle saagiks on sellel hooajal olnud 14,7 punkti ja 4,2 lauapalli mängu kohta. Resultatiivselt on mänginud ka 188 cm pikkune tagamängija Will Cummings, kes kogunud keskmiselt 12,1 punkti mängust. Meeskonna parimaks lauavõitlejaks on olnud 203 cm pikkune ja samuti 120 kg raskune Alan Williams, kes võtab mängus keskmiselt 10 lauapalli, tuues lisaks ka 10,9 punkti. Parimaks sööduandjaks on aga leedukast vanameister Mantas Kalnietis, kelle arvel keskmiselt 5,7 söötu ning 7,4 punkti mängu kohta.

Kalev/Cramo on hetkel turniiritabelis 8 võidu ja 11 kaotusega kaheksandal kohal, äärmiselt tähtis võit saadi möödunud pühapäeval võõrsil Astana vastu. Selles kohtumises vedasid Kalevit Kyle Vinales, kes kogus 29 punkti, 5 lauapalli ja 9 resultatiivset söötu ning Janari Jõesaar, kelle arvele jäi 23 punkti ja 11 lauapalli. Jõesaar valiti selle esituse eest ka liiga nädala sümboolsesse viisikusse koos selliste Euroopa staaride nagu Aleksei Švedi (Moskva oblasti Himki), Jordan Theodore’i (Kaasani Unics), Kyle Hines’i (Moskva CSKA) ja Gustavo Ayoniga (Peterburi Zeniit). Konkurents play-off kohale jätkub äärmiselt tihedana, kui viiendal kohal oleval Parma võistkonnal on 8 võitu ja 10 kaotust ning 11. kohal oleval Jenisseil 7 võitu ja 11 kaotust. Seega on järgmised kolm kodumängu Kalev/Cramo jaoks üliolulise tähtsusega.

Kalev/Cramo selle hooaja resultatiivseimana püsib Kyle Vinales 18,1 punktiga mängu kohta. Samuti on Vinales meeskonna parim sööduandja 4,6 korvisööduga mängust. Škele on kogunud 11,9 ja Kitsing 11,3 punkti mängu kohta. Meeskonna parima lauavõitlejana tõmbab Jõesaar keskmiselt endale 6,4 palli, lisaks temalt 11,2 punkti ühe kohtumise peale.

Võistkondlikult on kahe väga võimsa keskmängijaga relvastatud Lokomotiv-Kubani puhul tegemist liiga parima meeskonnaga lauavõitluses, keskmiselt 40,3 lauapalliga mängu kohta. Kalev/Cramo vastav näitaja on üksnes 32,7 ning sellega ollakse liigas alles 11. võistkond. Samuti ollakse Venemaa tiimis resultatiivsed rünnakul (keskmiselt 85,5 punkti mängust Kalev/Cramo 76,6 vastu) ning jagatakse ohtralt tulemuslikke sööte (21,6 mängust, mis on liiga kolmas näitaja). Kalev/Cramo paistab vastasega konkurentsis silma kolme näitaja osas. Veidi täpsemalt tabatakse vabaviskeid (79,9% vs 78,7%) ning kaugviskeid (35,4% vs 33,8%). Samuti on pallikaotusi mängu kohta vähem (11,1 vs 13,7). Endale visata lastud punktide osas saab kiita Krasnodari tiimi, kes on lubanud endale visata 79,9 punkti mängu kohta (liiga teine tulemus), kalevlased aga 84,5 punkti.