Katkine «kiirabiauto» võis maksta platsil kokku kokkunud jalgpallurile elu

Nasawara Unitedi pallur kaotas kohtumise ajal teadvuse ning varises kokku. Nigeeria Jalgpalli Liidu pressiteate kohaselt asusid Martinsiga tegelema kohe mõlema meeskonna meedikud ning kuigi ta toimetati kiiremas korras haiglasse, ei õnnestunud arstidel tema elu päästa. Noormehe surma põhjust pole veel avaldatud.

Staadionil viibinud pealtvaatajate sõnul jättis meedikute töö(korraldus) aga kõvasti soovida. Nimelt ei saadud kiirabiautona platsi kõrval seisnud Peugeot 406 – ei, see pole kirjaviga – kohe tööle, mistõttu kulus mitu olulist minutit selle peale, et neljarattalisele taas hing sisse saada. Kuigi see õnnestus, võisid just need minutid maksta Martinsile tema hinge.

NFF: No more league matches without paramedics https://t.co/tboAx5rYr8 — Nigeria Newsdesk (@NigeriaNewsdesk) March 9, 2020

Nigeeria spordiminister Sunday Dare sõnas väljaandele The Interview, et Martinsi surma saanuks korralikke esmaabinõudeid jälgides kindlasti vältida. Lisaks lubas ta astuda samme, et kohaliku jalgpalliliiga mängud toimuksid edaspidi ainult siis, kui vastavad nõuded on 100protsendiliselt täiedetud.