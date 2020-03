Kriisk toetab EOK presidendivalimistel Sõõrumaad: ta on asjale päris hästi pihta saanud

«Kui mul oleks üks hääl valimissaalis, siis läheks see Urmas Sõõrumaale,» kirjutas Kriisk ühismeedias.

«Miks Urmas? Kuulsin tema juttu meie esinemisel maaspordiühing «Jõud» liikmetele ja mingi hetk tundus, et ta on asjale päris hästi pihta saanud. Tõenäoliselt ka sellele, mida ta [oma ametiajal] ei teinud, kuigi saanuks. Tekkinud on sportlik kirg, mistõttu annaksin talle veel ühe võimaluse,» põhjendas Kriisk oma valikut.

«See, et nad (Tõniste ja Sõõrumaa - toim.) on teinteist hakanud togima viimase nelja aasta tegevusetuse üle, on üks valimiskaampania osa. Nad mõlemad vastutavad, kuna jäeti kasutamata head majandusliku tõusu aastad. Kasutamata jäeti 1460 päeva andmaks ühiskonnale õigeid signaale. Kasutamata jäeti võimalus ühendada kõik Eesti spordi osad harmooniliselt toimivaks tervikuks, kus iga inimene Eesti spordis tunneks, et ta on selle oluline osa,» jätkas ta.

Kriisk põhjendas enda kõrvaleastumist ise järgnevalt: «Jah, saan ametlikuks kandideerimiseks vajalikud 15-17 häält kokku, aga see on ka kõik. Mulle on saanud selgeks, et enamat ei tule ning selle häältearvuga presidendivalimiste esimeses hääletusvoorus kahe esimese hulka ja lõppvooru ei pääse.»