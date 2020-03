Hooaja algus võtab Adamo vaikselt nina krimpsutama

«Hoolimata Monte võidust ja Rootsi teisest kohast pole me Hyundais kahe esimese MM-ralli tulemustega täielikult rahul,» vahendab meeskonna pressiteenistus itallase sõnu enne hooaja kolmandat võidukihutamist Mehhikos.

«Näeme kogu aeg vaeva, et olla igaks ralliks täielikult valmis. Peame enda esitusi veelgi parandama, kuna hooaja esimesed etapid panevad aluse meie hooaja eesmärkidega,» viitas ta soovile kaitsta tänavu meeskondliku maailmameistritiitlit.

Lõuna-Korea autotootja tiimil on pärast kaht rallit koos 63 punkti, igirivaal Toyotast jäädakse maha kümne silmaga. Sõitjate arvestuses jagab Thierry Neuville esikohta Elfyn Evansiga, mõlemal mehel on koos 42 silma. Tänak on 20 punktiga kuues.