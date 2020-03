Eesti sportlane on Itaalias lõksus: tahan siit võimalikult ruttu minema saada

Algselt oli 26-aastase Päranti plaan sõita paari päeva pärast autoga Šveitsi Lausanne’i, kuid praegu tundub see talle võimatu. «Nüüd on eesmärgiks Itaaliast minema saada ja seda võimalikult ruttu,» kirjutas ta Facebooki.

Pärnust pärit vibulaskuri uus plaan on täna õhtul Rooma-Genfi lennule jõuda. «Loodan, et mul õnnestub kahe rongiga jõuda lennujaama, et õhtust Rooma-Genfi lendu ei tühistata ning kõik kontrollid loevad mu reisimisvajaduse põhjendatuks,» jätkas ta.